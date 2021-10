A empresa tecnológica Facebook explicou, depois de restaurados os seus serviços, na segunda-feira à noite, que "a causa principal da interrupção foi uma alteração de configuração defeituosa".

O Facebook procura, agora, apurar a existência de danos não visíveis, dizendo não haver, neste momento, “provas de que os dados dos utilizadores tenham sido comprometidos como resultado" do apagão, que impediu o acesso ao Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger durante cerca de sete horas.

"Pessoas e empresas em todo o mundo dependem de nós para se manterem ligadas. Pedimos desculpa aos que foram afetados", assumiu o grupo na rede social Twitter, antes de restaurado o serviço nas suas aplicações.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.