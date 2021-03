A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou a continuidade da toma da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca "neste momento", anunciou nesta quarta-feira.

O comité de especialistas da OMS para a segurança de vacinas continua a analisar os casos de trombose e embolia pulmonar registados após a toma da vacina da AstraZeneca, mas, tal como a Agência Europeia do Medicamento, considera que os benefícios superam os riscos e, nesse sentido, que a toma da vacina não deve parar.

O comité da OMS sobre Segurança de Vacinas está a avaliar cuidadosamente os últimos dados disponíveis relativos à vacina da AstraZeneca. Assim que essa revisão for concluída, a OMS irá comunicar imediatamente as descobertas ao público", indicou, ainda, a OMS em comunicado, um dia depois de se ter reunido à porta fechada.

Na terça-feira, em conferência de imprensa online, desde Bruxelas, para fazer um ponto da situação sobre potenciais efeitos secundários da vacina desenvolvida pela farmacêutica anglo-sueca em parceria com a Universidade de Oxford, a diretora executiva do regulador europeu, Emer Cooke, disse estar "firmemente convencida" de que os "benefícios superam os riscos dos efeitos secundários" e que as reações adversas registadas podem ser "uma coincidência", uma vez que este é um sintoma relativamente comum entre a população geral, inclusive maior entre aqueles que não tomaram a vacina, ainda que não possa ser excluído o facto de poder tratar-se de uma causa-efeito.