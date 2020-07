O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, voltou a testar positivo para a Covid-19, anunciou a presidência, nesta quarta-feira.

O presidente Jair Bolsonaro segue em boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipa médica da Presidência da República. O teste realizado pelo presidente no dia de ontem, 21, apresentou resultado positivo”, indicou o Palácio do Planalto, em comunicado.

Foi o terceiro teste realizado por Bolsonaro desde que contraiu a doença, no início do mês, quando o próprio anunciou que estava infetado, a 7 de julho. O Planalto não mostrou o resultado.

Desde então, o presidente brasileiro tem estado em confinamento no Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe de Estado, em Brasília, mantendo-se a trabalhar e com reuniões por videoconferência.

Na terça-feira, dia em que realizou o terceiro teste, Bolsonaro afirmou que, caso os resultados fossem negativos, que iria viajar para Piauí.

Durante a tarde, o presidente saiu de casa e foi até aos jardins do Palácio da Alvorada, para conversar com um pequeno grupo de apoiantes. Jair Bolsonaro, 65 anos, disse estar saudável, mas condicionou o seu "retorno à normalidade" ao resultado do novo exame, que se revelaria positivo.

