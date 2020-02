O Japão colocou em quarentena um navio de cruzeiro com 3.500 pessoas a bordo. A decisão foi tomada após um passageiro natural de Hong Kong, com cerca de 80 anos, ter sido diagnosticado com coronavírus.

A bordo estão vários médicos para verificar a saúde dos 2.500 passageiros e 1000 tripulantes.

A embarcação está ancorada no porto de Yokohama, na região de Kanagawa.

Aos passageiros do navio de cruzeiro foi dito para permanecerem nos quartos e aguardarem a realização de exames médicos, bem como dos repetivos resultados.

O Japão proibiu, entretanto, a entrada de estrangeiros que tivessem estado na província chinesa de Hubei nas últimas semanas, ou portadores de passaportes chineses emitidos na localidade.

Esta manhã, foi registada a primeira morte por coronavírus em Hong Kong.