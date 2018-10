"Honrado" e ao mesmo tempo "desafiado". É assim que se sente Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores, que na hora da verdade conseguiu passar à segunda volta. Se as últimas sondagens admitiam que Jair Bolsonaro, o candidato de extrema-direita, poderia ganhar logo à primeira volta, isso não se verificou: com 99% dos votos apurados, obteve 46,27% e Haddad 28,94%. Ele, que veio substituir Lula da Silva nesta corrida, já avisou que vai agarrar a oportunidade e começar a fazer campanha já amanhã.

Sinto-me extremamente honrado pelos votos que recebi hoje que garante o Partido dos Trabalhadores no segundo turno. Sinto-me também desafiado pelos resultados que são bastante expressivos, no sentido de nos fazer atentar dos riscos que a democracia corre. A oportunidade do segundo turno é inestimável, que o povo nos deu, precisamos de aproveitar com sobriedade e sentido de responsabilidade".

Ainda antes disso, o candidato do PT lembrou Lula da Silva, preso por corrupção, e que hoje não pôde votar. Lembrou e agradeceu a sua "maior liderança", recolhendo amplos aplausos dos apoiantes.

Veio substituí-lo, as sondagens ainda ameaçaram cair na primeira volta, mas está garantido já na segunda volta. Quer constituir governo e espera apoio do povo na segunda volta. Quer convencê-lo desde já já. "Iniciaremos amanhã campanha para sermos vitoriosos no segundo turno".

Diz que a "soberania nacional e popular" são "dois conceitos indissociáveis, acima de qualquer outro interesse" e dramatizou a situação, ao ponto de dizer que a democracia está em risco, se Bolsonaro vier a tomar o poder.

Queremos unir o país em torno desse conceito, achamos que há muita coisa em jogo no Brasil de 2018, diferente do que aconteceu desde 1989 para cá. Já tivemos sempre em segundo lugar quando houve segundo turno, ou quando não houve. Participámos em todas. Essa de 2018 coloca muita coisa em jogo, muita coisa em risco, o próprio pacto da Constituinte está em jogo com as ameaças que sofre diariamente".

Tem uma "arma": "Vamos para o campo democrático com uma única arma, o argumento. Vamos com a força do argumento para defender o Brasil e o seu povo". Promete "unir os democráticos do Brasil, unir os pobres deste país tão desigual". Deixou a indicação de que Ciro Gomes (que ficou em terceiro lugar na primeira volta, com 12,51% dos votos), Marina Silva (1%) e Boulos (0,58%) "mantiveram contacto" com ele e a sua equipa.

Terminou celebrando "a democracia, a liberdade". "Não vou abrir mão dos meus valores, dos meus valores familiares, inclusive, que infelizmente foram atacados nos últimos dias" e disse que estará na luta "olho por olho e para a frente", para "vencer".

A presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, Rosa Weber, disse que "o exato momento das 20h48 é que se definiu matematicamente a definição de um segundo turno". A segunda volta é daqui a duas semanas, a 28 de outubro.

