Espanha confirmou o sétimo caso de contágio por coronavírus, desta vez em Madrid. De acordo com o El Mundo, trata-se de um jovem de 24 anos que esteve em viagem pelo norte de Itália, a zona onde se registaram mais contágios.

Depois de ter sentido sintomas, o homem contactou os serviços de saúde que se deslocaram a casa e fizerem os exames, que testaram positivo. Vai ser transferido para o Hospital Carlos III esta noite.

O Ministério da Saúde espanhol anunciou que foi ativado o protocolo para o coronavírus na comunidade de Madrid, confirmando o caso na capital espanhola.

Activado el protocolo por #coronavirus en la Comunidad de Madrid tras dar positivo una persona en las pruebas.

La Consejería ha comunicado el envío de muestras para su confirmación al Centro Nacional de Microbiología. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) February 25, 2020

Trata-se de um paciente de 24 anos, que chegou recentemente do norte de Itália, a zona mais afetada pelo vírus na Europa.

O primeiro caso foi o de um alemão que viajou para as Canárias. Pouco depois surgiram mais dois casos, um em Maiorca e outro em Tenerife. Tratam-se de um britânico e um italiano, respetivamente. O quarto caso foi registado na Catalunha, depois de uma mulher que chegou do norte de Itália ter testado positivo. O número de infetados subiu para cinco depois de ter sido confirmado que a mulher do italiano (terceiro caso) também tinha contraído o vírus. Também esta terça-feira, as autoridades espanholas acabaram por confirmar a existência de um caso na Comunidade Valenciana, em Castellón.

O ministro da Saúde espanhol fez referência de que todos os casos tiveram origem em pacientes que chegaram do estrangeiro.

Todos os casos são importados. Não temos demonstração nesta altura de nenhuma transmissão em Espanha”, disse Salvador Illa.

O ministro referiu que estão a ser definidos mecanismos de coordenação com todas as regiões do país, depois de se ter reunido o conselho interministerial, presidido pelo chefe do governo, Pedro Sánchez.

Ao todo, já foram registados 322 casos positivos de coronavírus em Itália, sendo que onze doentes acabaram por morrer. Várias regiões do norte do país estão em alerta, com destaque para a Lombardia, que tem mais de 200 casos confirmados.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até esta terça-feira, por cerca de 30 países.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional, e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão, nos últimos dias.