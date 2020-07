A União Europeia está a ajudar Portugal no combate ao incêndio de Oleiros, através dos mapas de satélite do programa Copernicus.

O comissário europeu Janez Lenarčič disse que a União Europeia está pronta para dar mais ajuda.

We are closely following the forest fires in the Oleiros Municipality in #Portugal 🇵🇹. The EU @CopernicusEMS📡activated to support the national civil protection authorities. Our thoughts are with all affected. The 🇪🇺 is ready to provide further assistance. #EUsolidarity #EUCivPro https://t.co/oIv3YeBDBZ