O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte do príncipe Philip, marido da rainha Isabel II, que morreu esta sexta-feira aos 99 anos.

Numa mensagem de condolências enviada à Rainha de Inglaterra, o chefe de Estado apresentou "sinceros pêsames" em nome próprio e em nome do Povo português, "neste momento de luto e de dor".

Eis a mensagem, na íntegra:

Foi com profunda consternação e sincero pesar que tomei conhecimento do falecimento de Sua Alteza Real o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, marido de Vossa Majestade. Neste momento de luto e de dor, apresento a Vossa Majestade e a toda a Família Real, em nome do Povo português e no meu próprio, os meus sinceros pêsames, transmitindo os meus profundos sentimentos pela incomensurável perda sofrida. Marcelo Rebelo de Sousa”.

Philip morreu "tranquilamente" esta manhã, no Castelo de Windsor, no dia em que se assinala o 16.º aniversário de casamento do príncipe Carlos com a Camilla.

Leia também: