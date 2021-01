No último domingo, votaram antecipadamente para as eleições presidenciais perto de 198 mil eleitores. Isto representa mais de 80% do total de inscritos na modalidade de voto antecipado em mobilidade.

De acordo com os dados reportados pelas câmaras municipais à Administração Eleitoral, votaram 197.903 eleitores nos 308 concelhos do continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira", lê-se no comunicado enviado pelo Ministério da Administração Interna.

Recorde-se que se inscreveram para o voto antecipado em mobilidade 246.880 eleitores, um número recorde.

Nos dois últimos atos eleitorais, esta modalidade só podia ser realizado nas capitais de distrito e nas ilhas das regiões autónomas. Ora, nestas eleições presidenciais, foi alargada a todos os concelhos.

Relembramos também que caso não tenha conseguido votar antecipadamente no dia 17, pode fazê-lo no próximo domingo, dia 24, e não precisa de apresentar qualquer justificação.

A campanha eleitoral termina na sexta-feira. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).