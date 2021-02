Portugal prolongou até 1 de março a suspensão de voos de e para Brasil e Reino Unido devido às novas variantes de covid-19, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI), neste sábado.

"Mantêm-se suspensos todos os voos, comerciais ou privados, dos aeroportos ou aeródromos de Portugal continental, com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido", indicou o MAI, em comunicado.

Apenas são permitidos os voos de natureza humanitária, para repatriamento de cidadãos nacionais, da União Europeia e de países associados ao Espaço Schengen, e seus familiares, bem como de cidadãos nacionais de países terceiros com residência legal em território nacional.