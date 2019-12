A queda de uma árvore no Montijo, distrito de Setúbal, matou esta quinta-feira o condutor de um veículo pesado, revelou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que já contabilizou 2.941 ocorrências devido ao mau tempo.

Temos o registo de vítima mortal em Canha, concelho do Montijo, devido à queda de uma árvore sobre um veículo pesado de mercadorias, às 15:55 de hoje”, disse à Lusa o comandante Rui Laranjeira, da ANEPC.

A TVI apurou que a vítima teve morte imediata.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta quinta-feira, sob aviso vermelho nove distritos, em diferentes períodos do dia, devido à previsão de chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora.

Circulação na Ponte 25 de Abril interditada a veículos pesados com lona e ciclomotores

A circulação de veículos pesados de mercadorias com lona e de ciclomotores foi interditada pelas 18:00 desta quinta-feira na Ponte 25 de Abril, enquanto a circulação ferroviária faz-se de forma alternada, informou a Proteção Civil.

“Está interditada a circulação de veículos pesados de mercadorias com lona, assim como ciclomotores na Ponte 25 de Abril [que liga Lisboa a Almada, no distrito de Setúbal]”, afirmou à Lusa o comandante Rui Laranjeira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo o comandante, “a circulação ferroviária processa-se de forma alternada”, com um comboio de cada vez.

Rui Laranjeira referiu ainda que, de acordo com a Lusoponte, as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama "estão com restrições às velocidades máximas de circulação".

Mau tempo: 2.941 ocorrências e 20 desalojados desde que foi emitido primeiro alerta da Proteção Civil

Cerca de 2.941 ocorrências foram registadas em Portugal continental entre quarta-feira e as 12:00 desta quinta-feira devido ao mau tempo, sendo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Viseu os mais afetados, segundo a Proteção Civil.

Segundo o comandante Pedro Nunes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as ocorrências foram registadas desde as 15:00 de quarta-feira.

As autoridades estão preocupadas com as bacias hidrográficas do Tâmega, Mondego, Águeda, Douro e Lima, devido à previsível subida do nível da água. No Tejo, é afastado um cenário de cheias.

Alentejo regista quedas de árvores e estruturas em vários concelhos

Quedas de árvores e estruturas, inundações, deslizamentos de terras e danos em redes elétricas são os principais problemas registados esta quinta-feira no Alentejo, até às 17:00, devido ao mau tempo, revelou a Proteção Civil.

O Comando Distrital de Proteção Civil (CDOS) de Portalegre disse à agência Lusa que, entre as 00:00 e as 17:00, contabilizou um total de 28 ocorrências no distrito relacionadas com o mau tempo, mas salientou que todas foram “de pequena monta” e que “não causaram danos”.

“A maior parte das ocorrências verificou-se a partir das 14:00 e a parte norte do distrito foi a mais afetada”, acrescentou a fonte, assinalando que os concelhos com mais ocorrências foram Nisa (10) e Portalegre (seis).

Segundo o CDOS, foram contabilizadas “nove quedas de árvores”, distribuídas pelos concelhos de Portalegre, Ponte de Sor, Nisa, Marvão, Crato, Alter do Chão e Castelo de Vide, e “sete movimentos de massas”.

“Estes movimentos de massas foram pequenos desabamentos de terras em vias secundárias e uma queda de um muro”, esclareceu, acrescentando que ocorreram também “oito pequenas inundações, a maior parte em vias e uma numa habitação”.

“Tivemos ainda três quedas de estruturas, ou seja, telheiros e chapas que voaram, e uma limpeza de via”, disse.

Já no distrito de Évora, o respetivo CDOS revelou à Lusa que, entre as 00:00 e as 16:00, foram registadas “10 quedas de árvores”, no concelho da capital de distrito e nos municípios de Arraiolos, Montemor-o-Novo, Borba, Estremoz, Vila Viçosa e Redondo.

“A queda mais significativa foi a que aconteceu na Estrada Nacional 254, que liga Redondo a Bencatel” e que, entre as 15:20 e as 16:45, “obrigou ao corte da via, nos dois sentidos, para possibilitar os trabalhos de remoção da árvore”, acrescentou.

Danos em redes elétricas nos concelhos de Vendas Novas e Arraiolos foram outros dos problemas: “Foram cabos ou postes caídos nas vias, mas, que tenhamos conhecimento, não foram afetadas as comunicações, nem o fornecimento de energia”.

No Alentejo, Beja e Portalegre integram o “lote” de distritos sob aviso laranja para precipitação, vento ou agitação marítima, enquanto só com avisos amarelos está o distrito de Évora.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.