Entre estas medidas especiais, que entram em vigor às 00:00h do dia 23 de outubro de 2020, incluem-se:

A resolução aprovada esta quarta-feira define ainda um conjunto de " medidas especiais" aplicáveis aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira no âmbito da situação de calamidade decorrente da pandemia.

Esta não é a primeira vez que a medida é implementada: já no fim-de-semana de Páscoa , os portugueses foram confinados ao concelho de residência. Também entre 1 e 3 de maio , fim-de-semana prolongado que incluiu o feriado do 1º de Maio, a circulação foi limitada.

A decisão de limitar a circulação de passageiros surge pouco mais de uma semana após o Conselho de Ministros ter anunciado o regresso do estado de calamidade.

Cada cidadão não pode circular entre concelhos, como aconteceu no passado ”, revelou a ministra.

A medida estará em vigor entre as 00:00 de 30 de outubro e as 23:59 de 3 de novembro, ou seja, durante o fim de semana correspondente ao Dia de Finados.

O Governo anunciou, esta quinta-feira, a proibição da circulação entre concelhos do território continental, entre 30 de outubro e 3 de novembro, como medida de prevenção no âmbito da pandemia de covid-19.

