A Direção-Geral da Saúde diz que, até ao dia 25 de abril, foram registadas, comparando com os últimos cinco anos, mais 307 mortes em Portugal, depois de questionada, nesta terça-feira, sobre um estudo publicado na revista científica da Ordem dos Médicos, que estima que o número de óbitos no país seja cinco vezes superior àquele atribuído à Covid-19 (948).

Vi [ontem] uma noticia sobre esse assunto na agência Lusa e tentei encontrar esse artigo publicado na ata médica e, pelo menos, ontem à noite, não estava disponível. Portanto, não me posso pronunciar sobre a metodologia usada, que não sei. Aquilo que tenho a dizer sobre os óbitos, e que já foi dito aqui, é que o óbito é um evento único, não existe possibilidade de duplicações. E a 25 de abril, últimos dados que tenho, comparativamente ao quinquénio anterior, de 1 de janeiro e 25 de abril temos um incremento de 307 óbitos comparando com os últimos cinco anos. Estes dados estão públicos no site da DGS", explicou Diogo Cruz, na conferência de imprensa de análise aos números da Covid-19 em Portugal.

Sobre a notícia de que as creches poderão reabrir a 1 de junho e que os pais estão com receio sobre a segurança dos seus filhos devido à propagação da doença, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, remeteu para a reunião desta terça-feira as diretrizes, sublinhando, porém, que qualquer que seja o cenário haverá uma garantia de segurança.

Neste momento, decorre no Infarmed, um encontro do Presidente da República e do primeiro-ministro com especialistas, e remeto para esse encontro todas as medidas que posteriormente irão ser anunciadas. Medidas que já estão a ser pensadas. Garantidamente, não será tomada nenhuma medida que não tenha a segurança necessária e essas medidas serão anunciadas em tempo próprio", disse apenas o governante.

Na conferência de imprensa, Lacerda Sales anunciou, ainda, que foram já realizados em Portugal cerca de 370.000 testes de diagnóstico à Covid-19 e que na semana de 20 a 26 de abril teve lugar uma média de 13.240 testes/dia, "um incremento de mais de 1.000 testes".

E continuaremos empenhados neste caminho", reforçou.

O secretário de Estado deu conta, também, de que até ao momento cerca de 50 empresas nacionais, que mudaram as suas produções devido à pandemia, "estão a produzir equipamentos de proteção individual que já estão a chegar aosprofissionais de saúde".

António Lacerda Sales pediu, ainda, aos portugueses que "não descurem a vacinação dos filhos" e que os "doentes crónicos não deixem de procurar cuidados médicos para terem as suas patologias controladas", nomeadamente diabéticos, hipertensos, doentes respiratórios, oncológicos e cardiovasculares, com medo de serem contagiados pelo coronavírus.