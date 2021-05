O ministro da Educação considera que as listagens dos rankings das escolas que foram divulgadas esta quinta-feira são "redutoras".

A avaliação externa das escolas está condicionada por uma série de fatores como por exemplo a origem sócio-económica dos alunos, as comunidades onde estão inseridas, mas é importante o trabalho que se tem feito ao longo dos últimos anos, nomeadamente na construção de novos indicadores. O Ministério da Educação, neste trabalho de transparência, disponibilizou, por exemplo, os percursos diretos de sucesso, que nos diz como é que cada escola transforma a vida de cada um dos alunos, como é que os alunos evoluem e entendemos e conseguimos perceber quais são as escolas que melhoram o percurso de cada um dos alunos" , adiantou.

Ainda sobre os rankings, o governante sublinhou a tendência de evolução positiva no sucesso escolar dos alunos nos últimos anos e a redução de abandono escolar.

Quando analisamos as aprendizagens no ensino secundário, importa não esquecer a redução recente do abandono escolar precoce, a um ritmo ímpar no contexto europeu. Ou seja, muitos dos alunos que hoje estão no ensino secundário teriam, certamente, abandonado se esta análise tivesse sido feita há alguns anos”, sublinhou.