A TVI e o repórter de imagem agredido em Moreira de Cónegos, no final do Moreirense-FC Porto, vão apresentar queixa-crime contra o empresário Pedro Pinho.

As duas queixas são por impedimento de meios de comunicação social, na sequência das agressões ao jornalista Francisco Ferreira, no final do jogo, ainda no recinto desportivo.

A GNR esclareceu, nesta terça-feira, a posição da Guarda sobre as agressões ao repórter de imagem da TVI na noite de segunda-feira, que teriam sido presenciadas pelos militares presentes no local.

Em esclarecimento enviado à TVI, a GNR diz que o militar a quem o repórter de imagem pediu ajuda "não presenciou as agressões", mas que "rapidamente" tentou "acalmar os ânimos" quando se apercebeu do "pedido de auxílio".

No final do jogo de futebol entre o Moreirense e o Futebol Clube do Porto, no parque técnico do estádio do Moreirense, um militar da Guarda Nacional Republicana, ao aperceber-se do pedido de auxílio do operador de câmara, rapidamente se aproximou do local, tendo acalmado os ânimos dos intervenientes. Esclarece-se que o militar não presenciou as agressões, tendo sido identificados ambos os intervenientes e informados do direito de queixa."