O Supremo Tribunal de Justiça decidiu esta quinta-feira rejeitar o pedido de "habeas corpus" para libertação da jovem que é suspeita de ter abandonado o filho recém-nascido num caixote do lixo em Lisboa.

O pedido tinha sido entregue segunda-feira pelo candidato a bastonário da Ordem dos Advogados Varela de Matos, que defende que a prisão da cidadã cabo-verdiana de 22 anos na cadeia de Tires é "ilegal".

A jovem, entretanto identificada como Sara Furtado, foi detida na semana passada e ouvida no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, tendo sido decretada a medida de coação de prisão preventiva. Está indiciada da prática de homicídio qualificado na forma tentada.

Segundo a Polícia Judiciária, a mãe do recém-nascido agiu sozinha e nunca revelou a gravidez a ninguém, vivendo numa situação “muito precária na via pública”.

A advogada de Sara Furtado divulgou na terça-feira um comunicado em que revelava que a detida agradecia todo o apoio manifestado nos últimos dias "através dos meios de comunicação social e das redes sociais", pedindo ainda que lhe permitissem aguardar "com serenidade o desfecho do processo judicial, na certeza de que tudo será esclarecido em sede própria e no seu devido tempo”.

O recém-nascido foi hospitalizado mas é um bebé saudável. Deverá ter alta da Maternidade Alfredo da Costa nos próximos dias e será institucionalizado.