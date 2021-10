O Governo acaba de anunciar um pacote de medidas para fazer face à crise energética, entre as quais um apoio direto às famílias na compra de combustíveis, com a redução de dez cêntimos por litro através do programa IVAucher.

Este desconto vai aplicar-se até março de 2022 e até um valor máximo de 50 litros por mês, indicou o ministro das Finanças João Leão.

Esta medida extraordinária terá um impacto nas contas públicas de 133 milhões de euros.

Além das medidas já em vigor, o "novo pacote de medidas para os próximos meses" visa ainda as empresas, nomeadamente através da isenção de IUC.