O autoagendamento da vacinação contra a covid-19 vai ser exclusivo para os jovens dos 12 aos 15 anos já a partir desta quinta-feira e até 14 de agosto, sábado, anunciou a task force, nesta quarta-feira.

A vacinação arranca depois no fim de semana de 21 e 22 de agosto e prolonga-se para o fim de semana seguinte, de 28 e 29 de agosto.

A task force também já definiu as datas da administração das segundas doses, que terão lugar em setembro, antes do início do novo ano letivo, nos fins de semana de 11-12 (para quem tomou a primeira dose a 21 ou 22 de agosto) e 18-19 (para quem tomou a primeira dose a 28 ou 29).

O autoagendamento dos utentes com idade igual ou superior a 18 anos será retomado no domingo, 15 de agosto.

A Direção-Geral da Saúde anunciou, na terça-feira, a vacinação universal contra a covid-19 dos menores entre os 12 e os 15 anos, não se comprometendo com datas.

No mesmo dia, o primeiro-ministro António Costa assegurou que o processo de vacinação dos jovens entre os 12 e os 17 anos estaria concluído até ao arranque do novo ano letivo.

Veja também: