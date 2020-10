O Governo estima que cerca de 100 mil funcionários públicos serão abrangidos pelo aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN), em 2021. O ministro das Finanças, João Leão, afirmou, esta terça-feira, na apresentação da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, que o documento prevê um aumento de 3% na massa salarial da Administração Pública.

João Leão não adiantou nenhum valor para o aumento do SMN (que atualmente é de 645 euros na Função Pública e 635 euros no setor privado), frisando apenas que o Governo quer um "aumento significativo".

É um valor que não está determinado. Deve ser feito um diálogo com os parceiros sociais para se chegar a um entendimento de qual é que é o valor previsto para o aumento do salário mínimo no próximo ano", frisou.