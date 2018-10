Jair Bolsonaro venceu a votação nas 27 assembleias de voto em Lisboa, nas eleições presidenciais brasileiras que estão a decorrer este domingo. O O candidato da extrema-direita conquistou uns expressivos 64,4% dos 6.948 votos válidos, segundo a Lusa.

De acordo com os dados afixados na Faculdade de Direito, onde decorreu a votação em Lisboa, Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal - PSL) obteve 4.475 votos contra 2.473 votos (35,5%) de Fernando Haddad, o candidato do Partido dos Trabalhadores, de esquerda.

No total, são cerca de 147,3 milhões os eleitores brasileiros foram chamados hoje às urnas para decidir quem será o próximo Presidente da República brasileiro.

Jair Bolsonaro votou de manhã, numa escola primária, no Rio do Janeiro, sob fortes medidas de segurança.

O candidato da extrema-direita entrou por uma porta traseira do edifício, mas acabou por aparecer junto à entrada, onde estavam muitos apoiantes. Bolsonaro acenou aos populares.

Fernando Haddad votou num colégio na zona sul de São Paulo.

Além da corrida para o cargo de Presidente, os brasileiros terão também de escolher os próximos representantes no parlamento (Câmara dos Deputados e Senado) e nos governos regionais que não ficaram definidos na primeira volta, que se realizou a 7 de outubro.

A última sondagem do Instituto Datafolha relativamente à segunda-volta coloca Jair Bolsonaro com 55% dos votos válidos e Fernando Haddad com 45%. A sondagem divulgada este sábado foi realizada na sexta-feira e no sábado e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

O Datafolha mostra ainda que, em nove dias, a diferença entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad diminuiu de 18 para 10 pontos percentuais, no que respeita aos votos válidos.

O Ibope também divulgou este sábado a última sondagem antes da segunda volta. Uma sondagem que aproxima ainda mais Jair Bolsonaro de Fernando Haddad. Segundo o instituto, Jair Bolsonaro vence as eleições deste domingo com 54% dos votos válidos, contra 46% de Fernando Haddad.

A anterior sondagem do Ibope, colocava os dois candidatos com 14 pontos percentuais de diferença: Bolsonaro tinha 57% e Haddad 43%.

Esta é já considerada uma das eleições mais atípicas das últimas décadas, tendo sido marcada por várias polémicas e por uma forte polarização política entre a extrema-direita e a esquerda.