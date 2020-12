O primeiro ano da nova década fica, para muitos, marcado pela negativa. Contudo, entre uma crise pandémica e uma crise económica, houve espaço para alguns insólitos que se destacaram (e até arrancaram algumas gargalhadas).

Desde o presidente do Brasil pegar um anão ao colo, por engano, a um passageiro ter-se ejetado acidentalmente de um jato, a TVI24 reuniu as dez notícias mais incríveis de 2020. É caso para se dizer: "Acredite Se Quiser".

A história de Xherdan foi a que mais conquistou os nossos leitores e ocupa mesmo o pódio das notícias mais lidas na secção "Acredite Se Quiser". O gato suíço sem pêlos, da raça sphynx, ganhou o prémio de “gato mais assustador do mundo”, depois de enfrentar uma dura disputa na internet.

Este insólito aconteceu durante um jogo de futebol entre o Barcelona SC e o Delfin Andrade, no Equador. Um adepto foi apanhado pelas câmaras, a beijar a mulher que estava na cadeira ao lado.

Até aqui nada estranho, não fosse o ar de culpado com que Deyvi Andrade ficou depois de perceber que estava a ser filmado pela realização do jogo. Afinal, a mulher que o acompanhava era a amante e estava a trair a companheira.

Um homem descobriu um diamante de 9.07 quilates no chão do Parque Estadual Crater of Diamonds (cratera dos diamantes), no Arkansas, nos Estados Unidos da América, depois de confundir a pedra preciosa com um pedaço de vidro.

Kevin Kinard, um gestor bancário, entrou para a história, depois de encontrar o segundo maior diamante da história do parque, durante uma visita com um grupo de amigos.

O parque em questão é o único local do mundo com diamantes acessíveis ao público. Desde 1906, mais de 75 mil diamantes foram ali descobertos. Por pouco mais de 8 euros, qualquer pessoa pode comprar um bilhete e passar o dia à procura de pedras preciosas.

Jean Van Leandeghem, de 65 anos e morador na cidade belga Turnhot, vive um autêntico pesadelo há quase 10 anos. Recebe pizza e outros artigos de fast food há quase 10 anos, praticamente todos os dias, sem nunca ter pedido nenhuma.

A princípio, Jean achou que pudesse ser uma troca de endereços e reportou os incidentes aos restaurantes que lhe fizeram as entregas em casa. Mas rapidamente percebeu que não havia engano nenhum.

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, protagonizou um dos momentos mais caricatos dos últimos tempos, depois de ter pegado um anão ao colo, quando julgava que era uma criança.

O vídeo acabou por ser amplamente partilhado nas redes sociais, sendo que se ouve uma mulher a perguntar se o anão é uma criança.

Uma empresa britânica começou 2020 com uma nova resolução: os trabalhadores não fumadores vão ter direito a mais quatro dias de férias que os fumadores.

O gerente alega que os trabalhadores fumadores podem chegar a despender uma hora nas pausas para fumar.

Fumam quatro, cinco e até dez cigarros durante o dia, ausentando-se do trabalho dez minutos de cada vez", apontou.

Por outro lado, sublinhou, aqueles que não fumam continuam a trabalhar e, por isso, "deveriam ser recompensados".

Ainda sobre os maus hábitos dos britânicos, um terço admitiu lavar os lençóis apenas uma vez por ano. O estudo é de uma conhecida empresa de mobiliário do Reino Unido, que apelidou os resultados de "verdade suja".

Um mau hábito de higiene que favorece o aparecimento de ácaros, percevejos, fungos e vários irritações na pele, que vão desde o acne a reações alérgicas, alertam os médicos.

Uma surpresa organizada pelos colegas de trabalho de um homem francês de 64 anos tinha tudo para correr bem. Tratava-se de uma pequena viagem a bordo de um caça.

Ora, a viagem não acabou como o esperado (foi, de facto, "pequena"), mas ganhou um lugar nos dez insólitos deste artigo.

Uma lagosta ganhou uma nova oportunidade de viver depois de um chef de cozinha, de um restaurante no Ohio, nos Estados Unidos, se ter recusado a cozinhá-la.

Trata-se de uma rara lagosta de casca azul e, por isso, foi enviada para o jardim zoológico de Akron, onde acabou por se juntar a outros animais da mesma espécie.

E a protagonista do último lugar desta contagem é... uma cadeira. Este insólito teve origem num erro administrativo, quando uma mulher do Tenessee, nos Estados Unidos, pediu a renovação da carta de condução.

Jade Dodd ficou surpresa ao descobrir que no lugar onde era suposto aparecer a sua cara, estava apenas uma cadeira azul. A mulher partilhou o erro nas redes sociais e as imagens tornaram-se virais.