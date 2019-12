1 - Julen, o bebé que morreu soterrado em Espanha

A 13 de janeiro, uma tarde de domingo em família, termina em tragédia. Uma criança de dois anos caiu num furo de prospeção de água com 110 metros de profundidade e apenas 25 centímetros de diâmetro, na localidade de Totalán, em Málaga, Espanha.

Durante 13 dias, à medida que a esperança se ia desvanecendo, centenas de operacionais, a que se juntou uma equipa de mineiros, tentaram chegar até ao menino. Ao 13º dia, Julen foi encontrado sem vida. Terá morrido no próprio dia em que caiu no poço.

A autópsia revelou que terá morrido 50 minutos depois de cair no poço.

A causa principal da morte foi por queda", na qual sofreu um traumatismo cranioencefálico e raquimedular, cita ao El País.

O caso comoveu Espanha. A 27 de janeiro, também num domingo, Julen foi sepultado. Centenas de pessoas encheram a entrada do cemitério de San Juan, no bairro malaguenho de El Palo, para se despedirem do menino de dois anos e confortarem uma família completamente desolada.

O caso seguiu para tribunal, com o dono do terreno onde estava construído o furo a ser acusado de homicídio por negligência e a garantir em tribunal que avisou a família do perigo.

2 - Brumadinho, a barragem que rebentou e matou centenas de pessoas

A 25 de janeiro, a Barragem Mina Córrego do Feijão, localizada junto a uma mina de exploração de ferro rebentou. Uma mina situada a 9 quilómetros de Brumadinho, uma cidade de Minas Gerais, no Brasil.

Clique na imagem, para ver a galeria de fotos

O acidente aconteceu numa altura em que muitos mineiros estavam no intervalo para almoço, no refeitório da Vale.

Uma câmara fixa colocada no alto de um guindaste mostra o momento em que a parede rebenta, libertando um mar de lama. A fúria da água arrasou tudo pela frente. Pelo menos 256 corpos já foram encontrados. Outras 14 pessoas continuam desaparecidas.

A barragem pertencia à Vale, a mesma empresa mineira envolvida no colapso da barragem de Mariana, em 2015.

3 - Nova Zelândia e os atentados transmitidos em direto pelo Facebook

Pelo menos 49 pessoas morreram e 48 ficaram feridas no ataque a duas mesquitas na Nova Zelândia. A polícia neozelandesa procedeu ainda à desativação de explosivos num carro no centro da cidade de Christchurch.

Brenton Tarrant, um dos suspeitos, deixou um manifesto anti-imigrantes de 74 páginas, no qual procurou justificar as ações. A rede social Twitter suspendeu a conta no nome de Brenton Tarrant. A rede social Facebook informou que apagou as imagens que foram transmitidas em direto naquela plataforma, bem como cancelou todas as contas do presumível agressor.

A Google, que detém a plataforma de partilha de vídeos YouTube também informarou que iria proceder a trabalhos para apagar os vídeos do ataque disponíveis nos respetivos sites.

4 - O incêndio em Notre Dame - Séculos de História consumidos pelo fogo

Um incêndio consumiu a histórica Catedral de Notre-Dame, em Paris, causando danos de valor incalculável. O fogo, que começou a 15 de abril, pelas 18:50 (17:50 em Lisboa), só foi completamente extinto na manhã do dia seguinte.

O presidente francês, Emmanuel Macron, confirmou que a edificação principal foi "salva e preservada", mas a estrutura superior desabou. Restou apenas um terço do telhado.

Veja a histórica catedral, antes e depois do fogo:

5 - Despiste de autocarro mata 29 turistas na Madeira

Em 17 de abril deste ano, o despiste do autocarro de turismo na Estrada da Ponta da Oliveira, na freguesia do Caniço, provocou 29 mortos e 27 feridos, dois dos quais portugueses.

Todas as vítimas mortais - 17 mulheres e 12 homens – eram de nacionalidade alemã e tinham uma média de idades entre 40 e 50 anos.

O Ministério Público requereu o julgamento do motorista do autocarro com turistas alemães que em abril se despistou em Santa Cruz (Madeira), “pela prática de 29 crimes de homicídio por negligência”, divulgou esta quinta-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

Clique na fotografia para ver as imagens do acidente

6 - Protestos em Hong Kong que marcaram o ano inteiro

7 - Matilde, a bebé que mobilizou um país inteiro

Com apenas dois meses, a pequena Matilde conseguiu mobilizar um país inteiro. A menina que sofre de atrofia muscular espinhal. Sem autorização para administrar em Portugal o medicamento Zolgensma, os pais precisavam de dinheiro para ir aos Estados Unidos. Em poucos dias, conseguiram angariar 2,5 milhões de euros.

O Infarmed acabou por autorizar a administração do medicamento em Portugal e, com a sua luta, Matilde conseguiu ajudar também Natália.

Com o dinheiro angariado, o casal ajudou outras crianças, mas houve também quem pedisse o dinheiro doado de volta.

8 - Príncipe André envolvido em escândalos sexuais

Foi um annus horribilis para a família real britânica. A Rainha Isabel II viu o filho André envolvido no escândalo sexual do financeiro Jeffrey Epstein. Muitas dúvidas ainda pairam sobre a ligação de príncipe André com Epstein, mas entrevistas de alegadas vítimas apontam mais detalhes sobre o envolvimento do financeiro com o membro da realeza britânica.

VEJA TAMBÉM:

O príncipe André negou sempre a prática de sexo com menores, mas, após uma polémica entrevista à BCC, abandonou as funções públicas.

9 - Casal mantinha filhas gémeas presas numa garagem na Amadora

Em agosto, um casal foi detido na Amadora, suspeito de violência doméstica sobre as duas filhas gémeas, de 10 anos. A PSP garante que as menores viviam em condições deploráveis no interior de uma garagem. Já os pais garantem que a única falha foi o facto das filhas não frequentarem a escola há três anos.

O caso levantou também dúvidas sobre a atuação das instituições. Durante todo este tempo, as crianças estiveram sinalizadas, mas não frequentaram a escola e também não terão sido procuradas por nenhuma instituição.

O Tribunal de Família e Menores da Amadora decidiu em novembro manter numa casa de acolhimento temporário as gémeas retiradas aos pais e institucionalizadas.

10 - Incêndios na Amazónia: o pulmão do Mundo a arder

11 - Ângelo Rodrigues com a vida em risco, após injeção de estrogéneo

O ator Ângelo Rodrigues, de 31 anos, foi internado a 26 de agosto, com uma infeção. Chegou a estar em coma induzido, depois de aplicar injeções de estrogéneo.

O ator foi submetido a quatro intervenções cirúrgicas seguidas de tratamento em câmara hiperbárica. Teve alta a 24 de outubro. Nas redes sociais, o ator, que chegou a ser dado como morto por algumas publicações nacionais, disse que estava "ressuscitado e mais forte que nunca".

12 - Piloto de helicóptero morre durante combate aos incêndios

A 5 de setembro, Noel Ferreira, de 36 anos, morreu aos comandos do helicóptero que pilotava, que se despenhou enquanto combatia um incêndio em Valongo.

Segundo testemunhas oculares, a aeronave terá embatido em cabos de alta tensão, tendo-se incendiado.

Assembleia da República aprovou, por unanimidade, um voto de pesar apresentado pelo presidente da Assembleia da República pela morte do piloto.

Noel Ferreira era piloto na Esquadra 751 da Força Aérea Portuguesa e também comandante dos Bombeiros Voluntários de Cete, em Paredes, no distrito do Porto.

O quartel dos bombeiros de Cete foi pequeno para a última homenagem ao piloto. Centenas de pessoas homenagearam Noel, que morreu a combater os fogos, em Valongo.

13 - Protestos em Barcelona

14 - Bebé de Setúbal nasce sem parte do rosto

Rodrigo nasceu a 7 de outubro, no Hospital de São Bernardo em Setúbal. Além de outras malformações, não tinha parte do rosto e do crânio.

O caso foi divulgado a 17 de outubro e escandalizou o país. O médico que fez as ecografias, Artur Carvalho, numa clínica privada, não detetou qualquer malformação durante o seguimento da gravidez. Os especialistas são unânimes: os problemas com que Rodrigo nasceu eram facilmente detetáveis nas ecografias.

As queixas contra o médico não param de surgir. Artur Carvalho tem 14 queixas em averiguação no conselho disciplinar sul da Ordem dos Médicos.

O caso veio acordar consciências e a Ordem dos Médicos fez saber que vai divulgar uma lista de médicos obstetras habilitados a fazer ecografias.

15 - Camião com dezenas de migrantes mortos encontrado no Reino Unido

Os corpos de 39 migrantes - 31 homens e oito mulheres - foram encontrados mortos num camião refrigerado numa área industrial em Grays, na região de Essex, cerca de 30 quilómetros a leste de Londres.

A descoberta do camião, em 23 de outubro, provocou indignação em todo o mundo e expôs as rotas de migração clandestina altamente organizadas entre o Vietname e a Europa.

A polícia vietnamita deteve mais oito pessoas suspeitas de estarem envolvidas na morte de 39 migrante.

No Reino Unido, o motorista do camião frigorífico, um norte-irlandês de 25 anos, foi acusado de homicídio involuntário, branqueamento de capitais e conspiração para promover a imigração ilegal.

VEJA TAMBÉM:

Em Dublin, outro norte-irlandês alegadamente envolvido neste caso compareceu perante o Supremo Tribunal de Justiça da Irlanda para iniciar um processo de extradição para a Grã-Bretanha.

Três outras pessoas foram detidas e libertadas sob fiança pela polícia britânica.

16 - Bebé encontrado num ecoponto em Lisboa

No início de novembro, o caso de um bebé encontrado por dois sem-abrigo num ecoponto, junto à discoteca Lux, acordou consciências para a realidade de quem vive nas ruas de Lisboa.

A mãe, veio a saber-se poucos dias depois, é uma jovem caboverdiana de 22 anos, Sara Furtado. Vivia na rua há menos de um ano. Desconhece-se quem é o pai do menino.

Meses antes, durante uma reportagem sobre sem-abrigo, a TVI tinha-se cruzado com a jovem e tinha-a entrevistado. O que revelou ajudou a contextualizar a sua realidade:

17 - Lula libertado

Lula da Silva, o antigo presidente do Brasil, esteve preso durante 19 meses, condenado no âmbito do processo Lava-Jato. Foi libertado a 8 de novembro, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que não permite a permanência na prisão de condenados em segunda instância, como era o caso de Lula.

A libertação de Lula recebeu aplausos das esquerdas (e foram milhares os apoiantes que o esperaram à saída da cadeia, em Curitiba) e indignação das direitas. O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pediu aos brasileiros para não darem "munição ao canalha”, que disse estar "livre, mas carregado de culpa", um dia depois da libertação do antigo chefe de Estado Lula da Silva.

Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa", escreveu este sábado Jair Bolsonaro na sua conta no Twitter, no dia seguinte à libertação de Lula da Silva.

18 - O milionário acusado de pagar para sexo em grupo

Em novembro, a TVI revelava o escândalo sexual que envolvia o milionário Matthias Schmelz. A TVI divulgou inclusive testemunhos de mães de menores, estudantes na escola secundária de Telheiras, em Lisboa, que há cerca de um ano estiveram na origem da denúncia do caso à PJ. Matthias Schmelz, dono da Rainbow, é suspeito de pagar para ter sexo em grupo com adolescentes. As jovens eram angariadas por uma outra adolescente, através das redes sociais e na própria escola.

Um mês após a denúncia, a Polícia Judiciária montou uma megaoperação de buscas em casas e na empresa de Matthias Schmelz para recolha de provas contra o milionário alemão. Schmelz, que estava fora do país, reagia através do Facebook:

Durante sete horas, a PJ passou a pente fino a casa do Estoril e a empresa de Matthias Schmelz em Carnaxide.

19 - Jesus vence Libertadores, ganha Brasileirão e conquista Brasil

Foi um fim de semana de sonho para o técnico português que está nas bocas de todos os brasileiros. Depois de conquistar a Taça dos Libertadores no sábado, dia 23 de novembro, Jorge Jesus tornou-se matematicamente campeão do Brasileirão no domingo, dia 24.

Chorou com a bandeira portuguesa às costas, dançou com os jogadores no meio do Monumental de Lima e andou pelos ares no balneário. Veja aqui os melhores momentos de Jorge Jesus na festa do Flamengo.

Foi o ano de Jorge Jesus. Faltou-lhe um bocadinho assim para ver o Fla sagra-se o melhor clube do mundo. Disputou a final do Mundial de Clubes, contra o Liverpool, mas Jurgen Klopp levou-lhe a melhor.

Ainda assim, o treinador de futebol acabou condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Ordem do Infante D. Henrique, numa cerimónia em que assumiu o “orgulho” por se ter tornado comendador.